Supuesto Artefacto Explosivo Causa Alarma en Colonia de Gómez Palacio

Minutos después de las 9:00 horas se registró una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en la Colonia Miravalle, luego de que se reportara el hallazgo de un presunto artefacto explosivo.

Ante la situación, las autoridades procedieron a cerrar los accesos principales del sector para evitar el paso de vehículos y garantizar la seguridad de la población. Asimismo, se solicitó a vecinos y comerciantes mantener la calma y seguir las indicaciones emitidas por los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del departamento de Servicios Públicos se encontraba realizando labores de limpieza en el camellón central del Bulevar Fundadores, cuando localizó el objeto sospechoso, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el reporte y activaron los protocolos de Protección Civil, estableciendo un perímetro de seguridad en la zona.

Se informó que el área permanecerá resguardada bajo custodia federal hasta el arribo del Escuadrón Especializado en Explosivos, perteneciente a la Décima Zona Militar con sede en la ciudad de Durango, cuyos elementos se encargarán de realizar las indagatorias correspondientes y garantizar la seguridad en el lugar.

Falsa amenaza de bomba en escuela de Piedras Negras causa alarma

En Piedras Negras, una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y emergencia se registró en el plantel del CBTIS 34, luego de que se recibiera un reporte sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones, quienes durante aproximadamente una hora realizaron una revisión minuciosa en cada una de las áreas del plantel. Las inspecciones abarcaron salones, sanitarios, pasillos e incluso botes de basura, con el objetivo de descartar cualquier situación que pusiera en riesgo a los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Al concluir el operativo, las autoridades confirmaron que no se localizó ningún artefacto explosivo, por lo que se determinó que se trató de una falsa alarma.

No se descarta que haya sido una broma para evadir los exámenes. Foto: N+

Noticia relacionada: Amenaza de Tiroteo Provoca Movilización Policiaca en CBTIS 156 de Torreón

El director del plantel señaló que este tipo de situaciones no se había presentado desde hace tiempo; sin embargo, actualmente los alumnos se encuentran en periodo de evaluaciones, por lo que no se descarta que la llamada haya sido realizada como una broma con la intención de evadir los exámenes.

Pese al incidente, las actividades escolares se reanudaron con normalidad una vez que se confirmó que no existía peligro. El directivo hizo un llamado a la conciencia de la comunidad estudiantil, subrayando que el tiempo y los recursos que las corporaciones de seguridad destinaron para atender esta falsa alarma pudieron haberse utilizado para responder a emergencias reales en la ciudad.

Historias recomendadas: