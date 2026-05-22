Trasladan al Hospital a Trabajador al Electrocutarse en Construcción en Piedras Negras

Un trabajador identificado como Jose Ricardo de 25 años, resultó lesionado luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de enjarrado en una construcción ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, a espaldas de la presidencia municipal de Piedras Negras.

Luego del reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindarle atención médica, debido a las lesiones diversas que sufrió a consecuencias del incidente.

Elementos de Protección Civil realizaron una inspección en la obra y determinaron clausurarla, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las condiciones de seguridad en las que se trabajaba.

El lesionado fue trasladado a un hospital de la ciudad de Piedras Negras para que recibiera atención médica y descartar alguna lesión de gravedad que pone en riesgo su vida.

Joven muere tras recibir descarga eléctrica en su casa en Jiménez, Coahuila

Una joven de 21 años perdió la vida el 23de abril luego de permanecer varios días hospitalizada tras sufrir una descarga eléctrica en su casa del ejido San Vicente, en el municipio de Jiménez. El accidente ocurrió cuando la víctima manipulaba el cable de una lavadora mientras tenía las manos mojadas.

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Después del incidente, la joven fue llevada inicialmente al Hospital General de Acuña y posteriormente trasladada a un hospital de Piedras Negras debido a la gravedad de su estado. Autoridades informaron que falleció mientras recibía atención médica y confirmaron que se trató de un accidente doméstico.

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