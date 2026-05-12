Trabajadores Hallan Feto en Relleno Sanitario de Saltillo

Una desagradable sorpresa se llevó uno de los trabajadores del relleno sanitario de Saltillo, pues entre los desechos de la fosa principal encontró un feto, lo que generó una fuerte movilización de las autoridades durante las primeras horas del día.

Los hechos se reportaron cerca de las 6:00 horas 10 de mayo y, hasta el momento, se desconoce quién habría dejado el feto envuelto en una chamarra o si llegó entre las bolsas de basura que se recolectan diariamente en distintos sectores de la ciudad.

Después del hallazgo, trabajadores del lugar dieron aviso inmediato a las autoridades, por lo que al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), así como personal de una empresa funeraria, para realizar el levantamiento y trasladar el feto.

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Otro caso similar se registró este mismo año en Gómez Palacio, donde un empleado del servicio de limpieza encontró un feto humano dentro de un contenedor de basura en la Cerrada Amatista, hecho que también movilizó a las autoridades y generó consternación entre los vecinos del sector.

Hallan feto humano dentro de contenedor de basura en Gómez Palacio

El pasado 19 de marzo, un empleado del servicio de limpieza de Gómez Palacio encontró un feto humano dentro de un bote de plástico en un contenedor de basura de la Cerrada Amatista, mientras realizaba sus labores.

Aunque el hallazgo fue reportado por el trabajador, se dio a conocer que una menor, vecina del sector había visto el frasco desde un día antes, pero creyó que se trataba de un acto de brujería y no lo comentó de inmediato.

Autoridades de la Vicefiscalía de La Laguna acudieron al lugar y confirmaron que los restos correspondían a un feto femenino de aproximadamente cinco meses de gestación, el cual fue trasladado al SEMEFO para las investigaciones correspondientes.

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