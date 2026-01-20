'Moscas', de Fernando Eimbcke, Competirá por el Oso de Oro de la Berlinale 2026

Moscas, del director mexicano Fernando Eimbcke, es una de las 22 películas que buscará ganar el prestigioso galardón del Oso de Oro, en la edición 76 de la Berlinale, la cual inicia el 12 de febrero.

Estos filmes, que contemplan una ópera prima, una película de animación y un documental, competirán por el Oso de Oro y de Plata, informó la organización del famoso festival de cine.

Las producciones corresponden a 28 países. De las 22 propuestas en competencia, 20 son estrenos mundiales; nueve fueron dirigidas o codirigidas por mujeres y 14 cineastas ya han estado en la Berlinale.

La directora del festival, Tricia Tuttle, afirmó que "estas 22 películas demuestran la diversidad del gran cine de 2026. Cada una está bellamente elaborada y cumple con su propia promesa artística".

Entre los temas que se abordan en las películas están: comedia satírica y formalista, género, thriller psicológico, historia de amor, historia de amor propio, anime, western.

¿De qué trata Moscas?

El filme Moscas retrata la historia de una mujer que elige la soledad para alejarse del dolor y cómo cambia su vida cuando tiene que interactuar y vincularse con el otro.

Olga alquila una habitación a un hombre cuya esposa ha sido ingresada en un hospital cercano. Sin embargo, el hombre tiene un hijo de nueve años y ha estado colando en la habitación, lo que provoca un cambio en el mundo cuidadosamente controlado de Olga, a medida que sus vidas se entrelazan

Fernando Eimbcke es uno de los cineastas mexicanos más relevantes. Su primer largometraje y por el que se dio a conocer fue Temporada de Patos (2004), el cual ganó once premios Ariel.

El segundo filme, fue Lake Tahoe (2008), se llevó el Ariel de Oro y fue nominado al Goya al mejor filme iberoamericano.

Con Club Sándwich (2013) conquistó la Concha de Plata, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la categoría de mejor dirección.

