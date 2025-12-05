¿A Qué Hora Juega Toluca vs Monterrey Mañana? Dónde Ver Gratis Semifinal de Vuelta Liga MX 2025

El Torneo Apertura del futbol mexicano está por terminar, por eso todos quieren saber a qué hora juega el Toluca vs Monterrey hoy y dónde ver el partido de vuelta de las Semifinales de la Liga MX 2025, por tal motivo, acá te decimos en qué canal pasan la transmisión en vivo por TV gratis y online del juego que se lleva a cabo este sábado 6 de diciembre.

Este encuentro va a definir al primer finalista de la Liga MX 2025, por eso en una nota ya te dijimos cómo quedó la Semifinal de Ida Monterrey vs Toluca, donde el actual campeón del futbol mexicano se vio sorprendido en el Gigante de Acero. Por tal motivo también ya te mostramos qué necesitan los Diablos Rojos y Rayados para pasar a la final.

¿A qué hora es el partido de vuelta Toluca vs Monterrey hoy?

La semifinal de vuelta entre Rayados y Toluca ya tiene horario definido. El partido empieza a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 6 de diciembre 2025. El encuentro se realiza en el Estadio BBVA, al norte del país.

Para que el Toluca avance a la Final de la Liga MX Apertura 2025, debe ganar la vuelta por cualquier marcador, de lo contrario quedará eliminado del certamen. Por su parte, el empate y un nuevo triunfo le da la clasificación al Monterrey ante su gente, gracias a su ventaja en el marcador global.

¿Dónde ver Toluca vs Monterrey en vivo online gratis?

La transmisión del Toluca vs Monterrey pasa por Canal 5 en vivo gratis, señal que se encuentran disponible para TV abierta. Vía online, el partido se puede mirar a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción.

Para quienes buscan algún opción diferente, el partido de vuelta de las Semifinales también se transmite por el canal de TUDN, el cual solo se encuentra disponible para quienes tienen contratado el sistema de cable de Izzi.

