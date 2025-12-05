¿Qué Necesitan Toluca y Monterrey para Pasar a la Final de Liga MX 2025?

Este sábado se juegan los dos partidos de vuelta de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los actuales campeones del futbol mexicano, los Diablos del Toluca, tendrán que remontar si desean mantener vivo el sueño del bicampeonato. Por su parte, Monterrey esta a un paso de volver a una final y aunque consiguieron una ligera ventaja en el juego de ida, deberán mantener a raya a la mejor ofensiva del campeonato si desean acceder a la batalla por el título.

Recordemos que actualmente el 'gol de visitante' ya no es una regla activa en la Liga MX, pero sí existe otro criterio de desempate en caso de que al finalizar el partido de vuelta, el marcador global no sea favorable para ninguno de los dos clubes involucrados y por eso, aquí te explicamos qué necesita Toluca y Monterrey para avanzar a la final del torneo.

¿Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la Liga MX?

El partido de ida entre Toluca y Monterrey terminó con triunfo de 1-0 para los Rayados. Pese a eso, el equipo que dirige Antonio 'Turco' Mohamed, únicamente necesita anotar un gol e impedir que su rival se haga presente en el marcador. Es decir, a Toluca le basta con igualar el marcador global, pues el criterio de desempate es la posición en la que terminaron la fase regular del certamen y los Diablos fueron los líderes de la tabla.

Cualquier triunfo en la cancha del Nemesio Diez para Toluca, los clasificará a la gran final del futbol mexicano. Sin embargo, si pierden o empatan ese partido, quedarán eliminados.

¿Qué necesita Monterrey para avanzar a la final de la Liga MX?

Los Rayados de Monterrey, pese a que obtuvieron ventaja de un gol en la ida, deberán esforzarse si quieren llegar a la final. El equipo de Doménec Torrent debe evitar perder el partido de vuelta en la cancha de su rival. Sin embargo, no será fácil contener a la ofensiva escarlata, pues fue la mejor del torneo anotando 43 goles en 17 jornadas.

Monterrey avanzará a la final de la Liga MX si gana o empata el partido de vuelta. Si pierde, por cualquier diferencia de goles, quedará eliminado.

