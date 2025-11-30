Aitana Bonmatí, Tres Veces Ganadora del Balón de Oro, Sufre Grave Lesión

Una mala pisada durante un entrenamiento en la concentración de la selección española provocó una noticia que sacude tanto al club como al conjunto nacional: Aitana Bonmatí sufrió una fractura en el peroné izquierdo y abandonó la concentración rumbo a Barcelona para iniciar su rehabilitación.

El incidente ocurrió en la mañana del domingo en la sede de entrenamiento en Las Rozas. Al finalizar la sesión, la jugadora sintió dolor; tras ser evaluada por el cuerpo médico federativo fue confirmada la lesión. Inmediatamente se decidió que regresara a su club para un tratamiento intensivo y seguimiento especializado.

¿Cuánto tiempo estará fuera Aitana Bonmatí?

Esta baja representa un serio golpe para su equipo, ya que no podrá estar presente en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones, programado para esta semana en Madrid. Además, los médicos estiman que estará fuera varias semanas, como mínimo lo que resta del año, lo que pone en duda su disponibilidad para los próximos compromisos de club y selección.

La futbolista catalana ha sido pieza clave tanto en su club como en la selección: destacada por su visión de juego, llegada al área y liderazgo en el campo. Esta circunstancia inesperada deja un hueco difícil de cubrir y obliga al cuerpo técnico a recomponer su estrategia ofensiva de cara a los próximos desafíos.

Mientras tanto, el club y la federación preparan un plan de recuperación para que reciba el apoyo necesario en su rehabilitación, con la intención de que su regreso sea lo más pronto posible, aunque prudente. La baja de una figura de su calibre inevitablemente modifica escenarios y expectativas.

