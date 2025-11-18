Alcaraz se Baja de la Copa Davis Por Lesión y Enciende las Alarmas en España

La Selección Española de Tenis recibió un duro golpe en la antesala del Final 8 de la Copa Davis. Carlos Alcaraz, líder del ranking mundial y principal figura del equipo, quedó descartado para disputar el torneo tras confirmarse que padece un edema en el isquiotibial de la pierna derecha, lesión que arrastra desde su participación en las ATP Finals de Turín.

El murciano, que venía de jugar la final ante Jannik Sinner, llegó a Italia para integrarse al conjunto dirigido por David Ferrer, pero las pruebas médicas revelaron que no está en condiciones de competir. Por recomendación del equipo médico, el tenista debe parar por completo, cerrando así una campaña espectacular con dos títulos de Grand Slam —Roland Garros y US Open— y apenas nueve derrotas en 80 partidos.

Noticia relacionada: México vs Paraguay ¿A Qué Hora y Dónde Ver el Juego de la Selección Mexicana?

Video: Jueves del Recuerdo en Despierta con Carlos Alcaraz y Rafa Nadal

A través de sus redes sociales, Alcaraz expresó su frustración por perderse la cita:

“Me duele muchísimo no poder defender a mi país. La recomendación médica es no competir y debo hacer caso. Jugar por España siempre es un orgullo enorme”,

escribió, visiblemente afectado.

La Real Federación Española de Tenis emitió un comunicado oficial en el que confirmó su baja y detalló que las molestias provienen de la zona posterior del muslo derecho, lesión que se agravó en la recta final de la temporada.

Con Alcaraz fuera, España afrontará los cuartos de final ante República Checa con un equipo formado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez Portero y Marcel Granollers, quienes tendrán la responsabilidad de mantener viva la esperanza por la Ensaladera.

La ausencia del número uno del mundo cambia radicalmente el panorama para España, que ahora deberá buscar el pase a semifinales sin su gran referente.

Historias destacadas: