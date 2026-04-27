Héctor González Iñárritu Deja de ser el Presidente Operativo del Club América

El Club América anunció que Héctor González Iñárritu dejará su cargo como presidente operativo a partir del próximo 30 julio, luego de cuatro años al frente de la institución. A través de un comunicado emitido por Controladora Deportiva Águilas, se dio a conocer que la salida del directivo responde a la intención de emprender nuevos proyectos. "Controladora Deportiva Águilas -la entidad que reúne al Club América y al Estadio Banorte- anuncia que Héctor González Iñárritu, luego de cuatro años como presidente operativo del Club América, dejará el cargo para realizar otras actividades profesionales", se lee en el comunicado.

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En el mismo se detalla que durante la administración de González Iñárritu, "el Club América aumentó su proyección internacional, consolidándose como una de las organizaciones más influyentes del deporte en el continente. Asimismo, fue parte importante para consolidar la estabilidad administrativa del Club, logrando un incremento del 50% en sus ingresos; y, el establecimiento de alianzas estratégicas con marcas como Adidas y Caliente. También, fue parte del equipo que participó en la salida de AGUILAS CPO a la Bolsa Mexicana de Valores y de lograr el histórico tricampeonato del América".

Controladora Deportiva Águilas anuncia que Héctor González Iñárritu dejará el cargo de presidente operativo del Club América.



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El club aseguró que tanto González Iñárritu, como el resto de quienes integran la institución, están concentrados en llevar con éxito los juegos de la Liguilla.

América va contra Pumas en cuartos de final

Las Águilas del América no tuvieron el mejor de los torneos en el Clausura 2026, pues apenas lograron clasificarse para la Liguilla, siendo el octavo lugar de la tabla. Esto los hará enfrentar a Pumas, equipo que finalizó el certamen como líder general, en la instancia de los cuartos de final. El partido de ida se jugará en la cancha del Estadio Banorte este domingo 3 de mayo, mientras que el duelo de vuelta se disputará hasta el domingo 10 de mayo en la cancha del Olímpico Universitario.

Recordemos que al haber quedado en octavo lugar, América tiene que ganar el marcador global para acceder a las semifinales, pues cualquier empate le otorgaría el boleto a Pumas.

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DB