Antoine Griezmann Jugará en la MLS; ¿A Qué Equipo Llega y Cuándo Abandona al Atlético de Madrid?

Antoine Griezmann, campeón del mundo con la selección de Francia en el Mundial de Rusia 2018, abandonará al Atlético de Madrid para unirse a la legión de futbolistas que llegan a la MLS, la liga de futbol más importante de Estados Unidos. El delantero de 35 años de edad no continuará con el equipo colchonero, del cual es el máximo anotador histórico con un total de 211 goles (hasta hoy, 24 de marzo de 2026).

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Este martes se anunció que Griezmann dejará al Atlético de Madrid al finalizar la actual temporada para unirse a la MLS. "El máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas", escribió el club en un comunicado oficial.

¿A qué equipo de la MLS llega Griezmann?

A través de un comunicado oficial, el Atlético de Madrid anunció que Griezmann se unirá al Orlando City SC. "El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida".

Recordemos que además de ser el anotador histórico del 'Atleti', Griezmann es el cuarto jugador con más apariciones (488) y ha ganado tres títulos con el club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018.

Ahora, Griezmann emprenderá una aventura en el futbol de la CONCACAF, pues se unirá a su nuevo equipo en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28 y con opción a la temporada 2028-29 como Jugador Franquicia.

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DB