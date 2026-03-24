Investigan Amaño de Partidos en el Futbol de República Checa

Mientras la selección de República Checa se prepara para afrontar el Repechaje UEFA, con la esperanza de asistir al Mundial 2026, el futbol de ese país ha sufrido un duro revés, pues este martes 24 de marzo se dio a conocer que hay una investigación abierta por el presunto soborno y amaño de 47 partidos.

Noticia relacionada: Repechaje UEFA: Fecha y Horarios en México para los Partidos de Repesca al Mundial 2026

Radim Dragoun, fiscal jefe del estado, afirmó que la investigación se centraba en supuestos casos de "corrupción y conducta fraudulenta relacionados con apuestas en partidos deportivos". De acuerdo con la Federación Checa de Futbol, se iniciaron procedimientos disciplinarios contra clubes, directivos, árbitros y jugadores. Además, el organismo dio a conocer que la mayoría de los sospechosos recibieron una suspensión provisional de la actividad competitiva.

De acuerdo con un informe del portal Sportradar, realizado en marzo de 2024, República Checa es el país con el mayor número de partidos deportivos manipulados en Europa, ocupando el segundo lugar a nivel mundial solo por detrás de Brasil.

Video: Los Equipos del Mundial 2026: Lista de Países Clasificados y Selecciones que Esperan Repechaje

República Checa se juega su boleto al Mundial 2026

Mientras la investigación se lleva a cabo y la credibilidad del futbol checo está en tela de juicio, la selección nacional de ese país está a punto de enfrentar el partido más importante de su historia en los últimos años. República Checa se verá las caras ante el combinado de Irlanda el próximo 26 de marzo en la semifinal de la Llave D del Repechaje UEFA.

En caso de vencer a Irlanda, República Checa se enfrentaría al ganador de la otra semifinal entre Dinamarca y Macedonia del Norte para definir quién formará parte del Grupo A en el Mundial 2026 junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Noticias recomendadas:

DB