Anuncian a Gerardo Espinoza como Nuevo Director Técnico de Puebla

Luego de un torneo decepcionante para su afición, el Club Puebla finalmente anunció quién será el nuevo director técnico del equipo. El conjunto de 'La Franja' finalizó el Clausura 2026 en la penúltima posición de la tabla, quedando fuera de la Liguilla, tras haber sumado solamente 13 puntos en 17 jornadas. Es por eso que, a través de un comunicado, el cuadro poblano anunció que el nuevo entrenador es Gerardo Espinoza Ahumada, quien se hará cargo del equipo varonil.

En ese sentido, se detalló que Francisco Canales será su auxiliar técnico y Gustavo Leombruno, fungirá como preparador físico.

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¿Quién es Gerardo Espinoza, el nuevo DT del Puebla?

Gerardo Espinoza, de 44 años de edad, fue futbolista profesional y actualmente es entrenador de Primera División. "Como jugador Gerardo formó parte de La Franja en la temporada 2014-2015, en la que se obtuvo el título de Copa MX", resalta el Club Puebla en su comunicado. Además, Espinoza jugó en equipos como Atlas, Santos, Pumas y Querétaro, entre otros.

"Como técnico, su carrera inició con Atlas en el Clausura 2018 y posteriormente dirigió a Tampico Madero y Tapatío, equipos con los que conquistó títulos en la categoría de expansión. También estuvo al frente de la Selección Nacional Sub-23, logrando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. En años recientes dirigió de manera destacada al Aucas de Ecuador (2024) y al Club Deportivo Guadalajara (2025)".

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DB