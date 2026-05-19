¿Cuántos Títulos Ganó Pep Guardiola con el Manchester City? Palmarés del DT en Inglaterra

Tras una década de dominio absoluto y revolución táctica, múltiples reportes de la prensa británica confirman que Pep Guardiola ha comunicado a su plantilla que dejará la dirección técnica del Manchester City al concluir la presente temporada. La noticia llega apenas unos días después de conquistar la FA Cup en Wembley, un logro que encamina su adiós definitivo de la liga inglesa.

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Desde su llegada al Etihad Stadium en el verano de 2016, el estratega catalán transformó la identidad de los Sky Blues y redefinió los estándares de la Premier League. Con un futbol de posesión y una mentalidad implacable, Guardiola construyó una de las dinastías más imponentes en la historia del balompié británico, dejando una vara casi imposible de alcanzar para su sucesor, que todo apunta a que será su antiguo asistente, Enzo Maresca.

¿Cuántos títulos ganó Pep Guardiola con el Manchester City?

A lo largo de estos diez años de gestión, Pep Guardiola ha conquistado la impresionante cifra de 20 títulos oficiales, un registro superado en Inglaterra únicamente por la leyenda del Manchester United, Sir Alex Ferguson. Sin embargo, el promedio de efectividad del técnico español no tiene precedentes en la era moderna.

El desglose de su vitrina con los 'ciudadanos' incluye:

6 Premier Leagues

1 UEFA Champions League

3 FA Cups

5 EFL Cups

3 Community Shields

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes de la FIFA

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DB