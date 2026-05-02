Anuncian Cambio de Horario para el Gran Premio de Miami 2026

El Gran Premio de Miami 2026, carrera que marca el regreso de la actividad en la Fórmula 1 tras el parón por el conflicto en Medio Oriente, se llevará a cabo este domingo a las 13:00 horas, tiempo local de Miami, en el circuito del Hard Rock Stadium. La carrera comenzará tres horas más temprano de lo programado inicialmente, esto debido al riesgo de tormenta eléctrica. Es por eso que la organización del evento, en conjunto con la F1, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y las escuderías, decidieron cambiar el plan para la carrera en el Autódromo Internacional de Miami.

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Las escuderías, FIA y Fórmula 1 se reunieron en la tarde del sábado para analizar las probables condiciones meteorológicas del domingo, tras lo cual decidieron confirmar el cambio de horario para la carrera principal, y también el reajuste en el resto de categorías. “La decisión se ha tomado para garantizar la menor disrupción posible para la carrera y asegurar la mayor ventana para completar el gran premio en las mejores condiciones, y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y staff”, precisa el comunicado conjunto de la Fórmula 1 y la FIA.

¿A qué hora será el Gran Premio de Miami 2026 en México?

Con los cambios anunciados, será a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, cuando comience la carrera de este domingo 3 de mayo. Recordemos que Kimi antonelli, piloto de Merdeces y ganador de las últimas dos carreras de esta temporada, partirá desde la pole position seguido de Max Verstappen y Charles Leclerc. Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez arrancará en el lugar número 21 de la parrilla de salida, apenas un lugar por detrás de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas.

¿El GP de Miami 2026 se podrá ver en TV abierta?

para deleite de todos los aficionados de la Fórmula 1, el Gran premio de Miami 2026 sí podrá verse en vivo y gratis a través de TV abierta en México. La transmisión de la carrera se podrá seguir por la señal de Canal 5. Además, podrás seguir cada detalle de esta carrera en N+, donde te traeremos los resultados y el rendimiento de 'Checo' Pérez en la reanudación de la Fórmula 1.

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DB