¿Dónde Ver el Gran Premio de Miami 2026 En Vivo y Gratis? Canal de TV Abierta Transmitirá la F1

La Fórmula 1 se reanuda con la actividad del Gran premio de Miami 2026. Luego de que se decidiera cancelar las carreras en Baréin y Arabai Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, la máxima categoría del automovilismo regresó y si aún no sabes qué canal pasa la carrera, acá te decimos si va gratis por TV Abierta en México para que sepas dónde verla. Cabe recordar que esta será apenas la cuarta carrera de la temporada, la cual ha estado marcada por los cambios en los reglamentos y el uso de un motor 50% híbrido, mismo que ha generado muchas críticas por parte de los pilotos.

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¿A qué hora se correrá el Gran Premio de Miami 2026?

La carrera principal del Gran Premio de Miami 2026, comenzará este domingo 3 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Miami International Autodrome. Kimi antonelli, piloto de Merdeces y ganador de las últimas dos carreras de esta temporada, partirá desde la pole position seguido de Max Verstappen y Charles Leclerc. Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez arrancará en el lugar número 21 de la parrilla de salida, apenas un lugar por detrás de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas.

¿El GP de Miami 2026 se podrá ver en TV abierta?

para deleite de todos los aficionados de la Fórmula 1, el Gran premio de Miami 2026 sí podrá verse en vivo y gratis a través de TV abierta en México. La transmisión de la carrera se podrá seguir por la señal de Canal 5. Además, podrás seguir cada detalle de esta carrera en N+, donde te traeremos los resultados y el rendimiento de 'Checo' Pérez en la reanudación de la Fórmula 1.

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DB