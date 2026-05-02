GP de Miami 2026: Kimi Antonelli Gana la Pole Position; ¿En Qué Lugar Saldrá Checo Pérez?

El piloto de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli, logró su tercera pole position de la temporada. El italiano dominó la etapa de clasificación en Miami con un tiempo de 1:27.798 venciendo a Max Verstappen con una gran vuelta en la tercera fase de la qualy. Con esta gran actuación, se confirma que Mercedes es quizá el gran candidato de esta temporada, pues Antonelli ha ganado dos de las tres carreras que se han corrido este año. En contraparte, Sergio 'Checo' Pérez sufrió un duro revés durante la clasificación para el Gran Premio de Miami 2026 y saldrá en la última fila de la parrilla.

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Previo a la etapa de clasdificación, se corrió la carrera sprint del GP de Miami, en la que 'Checo' Pérez finalizó en la decimoséptima posición. El mexicano se clasificó en el lugar 18 para el arranque de esa competencia, pero ganó una posición antes de iniciar por el retiro de Nico Hülkenberg. A pesar de que tuvo un buen inicio, superando en la primera vuelta a Alex Albon para después sotener un gran duelo con Carlos Sainz, el ritmo de su monoplaza no fue lo suficientemente competitivo y terminó perdiendo posiciones hasta finalizar 17º.

¿En qué lugar saldrá 'Checo' Pérez para el Gran Premio de Miami 2026?

Parece que la curva de aprendizaje para los pilotos de Cadillac tomará más tiempo del esperado. Entre los cambios al reglamento de la Fórmula 1 y el parón de actividades durante casi un mes, 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas no tuvieron un buen desempeño en la qualy para el GP de Miami. El piloto mexicano saldrá desde la posición número 21, únicamente por delante del brasileño Gabriel Bortoleto, mientras que Bottas partiá una posición por delante del tapatío.

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DB