‘Checo’ Pérez Habla en Exclusiva para N+ sobre “La Mejor Afición” que lo ha Seguido en la F1

Este viernes, 1 de mayo de 2026, Sergio ‘Checo’ Pérez habló durante la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Miami, de los aficionados que los han seguido durante su trayectoria en la Fórmula 1 (F1).

En entrevista con TUDN en Despierta, un noticiero de N+, ‘Checo’ Pérez dijo que “cuenta con la mejor afición del mundo” que lo ha acompañado desde sus inicios en la F1.

“Siempre lo he dicho, cuenta con la mejor afición del mundo, me han apoyado desde mis inicios. Desde que llegué a la Fórmula 1 se han volcado conmigo y me han apoyado en todo sentidos", destacó.

Dijo que a pesar de que ha tenido una trayectoria difícil en algunos momentos de sus carrera como piloto, “ha sido increíble todo lo que hemos vivido como afición”.

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Metas de 'Checo' Pérez para terminar el año

‘Checo’ Pérez también habló de la ilusión que tiene de disfrutar los últimos años de su carrera a lado de su afición.

Respecto a su nuevo equipo, ‘Checo’ señaló que Cadillac “cuenta con dos de los mejores pilotos que hay en la Fórmula 1 en estos momentos ", lo que es "muy positivo para un equipo".

"Pilotos con mucha experiencia que han estado prácticamente en todos los equipos, han ganado todo y bueno, creo que esa es una parte muy importante para el equipo”, indicó.

El piloto mexicano habló sobre sus metas para cerrar el año de forma "increíble", entre ellas sumar los primeros puntos de Cadillac para la temporada y ganar el Campeonato de Constructores, que es el título oficial que otorga la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a la escudería más exitoso de la temporada de F1, basándose en la suma de puntos obtenidos por sus dos pilotos en cada Gran Premio.

“Yo creo que si logramos hacer eso, ganarle a uno o dos equipos en el campeonato de constructores sería un año increíble. Cuando tú te pones a ver lo que es hacer un equipo de Fórmula 1, es un reto increíble y poderle ganar a uno de los mejores equipos del mundo”

Sergio ‘Checo’ Pérez reconoció que tiene mucho que mejorar y mucho que trabajar.

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Con información de N+

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