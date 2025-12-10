MLB Anuncia Venta de Boletos para Partido en México, ¿Cuándo Será y Qué Equipos Jugarán?

Ya hay fecha para el partido de las Grandes Ligas en México. La MLB (Major League Baseball) ya había confirmado que, tras ausentarse este año, volvería a jugarse una serie en territorio mexicano durante 2026. La llamada Mexico City Series 2026, ya tiene definidos a los dos equipos que visitarán el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México y aquí te contamos todos los detalles.

A través de un comunicado oficial, la MLB anunció que "las entradas para la Serie de la Ciudad de México 2026 saldrán a la venta al público general el lunes 19 de enero". De momento se desconoce el precio que tendrán los boletos, pero lo que sí se reveló, fue a los dos equipos que jugarán la serie de dos encuentros.

¿Qué equipos de las Grandes Ligas jugarán en México en 2026?

La MLB informó que vuelve a la Ciudad de México " presentando dos juegos entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, el sábado 25 y domingo 26 de abril". De esta manera, los D-Backs y los Padres "marcarán la tercera visita de temporada regular de la MLB a la capital de México tras la serie de 2023 entre los Padres y los San Francisco Giants, y la serie de 2024 entre los Houston Astros y los Colorado Rockies".

El CEO de los D-Backs, Derrick Hall, dijo que están muy ilusionados de mostrar su marca internacionalmente una vez más. Además, recordó que Arizona es el equipo que ha jugado más partidos en México. "Hemos invertido mucho en aumentar nuestra base de aficionados al otro lado de la frontera a lo largo de los años. México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los D-Backs".

Por su parte, Erik Greupner, CEO de los Padres de San Diego, aseguró que se sienten "honrados de traer de vuelta al béisbol de los Padres a Ciudad de México para otra serie inolvidable en 2026". " Nuestro debut allí en 2023 fue histórico, y este regreso refleja nuestro compromiso continuo de celebrar nuestra base de aficionados binacional y ayudar a hacer crecer el béisbol a nivel internacional. Estamos emocionados de jugar una vez más en el hermoso Estadio Alfredo Harp Helú delante de los apasionados aficionados mexicanos al béisbol", puntualizó.

