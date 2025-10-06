ATP: Novak Djokovic, Único Cabeza de Serie del Top-6 Que Sigue en Pie en Shanghai

El Masters 1000 ATP de Shanghai continúa sorprendiendo con resultados inesperados. Con la eliminación de la mayoría de los favoritos, Novak Djokovic se convirtió en el único integrante del top-6 que llega a los octavos de final, después de que Carlos Alcaraz se bajara del torneo antes de iniciar y que figuras como Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Ben Shelton quedaran fuera.

Djokovic, tetracampeón del torneo, liderará el cuadro restante y abrirá la sesión matutina del martes enfrentando al español Jaume Munar. El ganador de este duelo se medirá contra el vencedor del encuentro entre el neerlandés Tallon Griekspoor y el monegasco Valentin Vacherot.

En la misma jornada, otros partidos de octavos incluyen a Gabriel Diallo contra Zizou Bergs y Giovanni Mpetschi frente a Holger Rune, uno de los jóvenes aspirantes a desafiar a Djokovic en la siguiente ronda.

¿Qué otros duelos se vivirán en los 8vos de final en Shanghai?

El miércoles continuará la parte alta del cuadro con los enfrentamientos de Daniil Medvedev contra Learner Tien, Nuno Borges frente a Alex de Minaur, Arthur Rinderknech contra Jiri Lehecka y Felix Auger-Aliassime enfrentando a Lorenzo Musetti.

Con la caída de casi todos los favoritos, el torneo se abre a nuevas sorpresas, mientras Djokovic se mantiene como la principal amenaza por el título en Shanghai, buscando una nueva coronación en un evento históricamente favorable para él.

