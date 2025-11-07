Barcelona Quiere Inaugurar Camp Nou con Partido Homenaje a Messi

El último partido que se disputó en el antiguo Camp Nou fue el 28 de mayo de 2023, cuando el FC Barcelona goleó 3-0 al Mallorca en la Fecha 37 de LaLiga de España. Un par de meses después comenzaron los trabajos de remodelación y todo indica que, en 2026, el inmueble finalmente podrá albergar nuevamente partidos de futbol y el presidente del club, Joan Laporta, quiere que el partido inaugural del nuevo estadio sea un homenaje a Lionel Messi.

Este viernes 7 de noviembre, el Spotify Camp Nou abrió sus puertas al público por primera vez desde mayo de 2023. Los 23 mil aficionados que acudieron al estadio pudieron presenciar el entrenamiento del equipo comandado por Hansi Flick. En este evento, Joan Laporta mencionó que el nuevo estadio "es el legado que daremos a las generaciones futuras de barcelonistas que podrán tener estos momentos míticos". Ademas, calificó al nuevo recinto como "una joya arquitectónica" y aseguró que "será el mejor estadio del mundo".

Barcelona quiere hacerle un homenaje a Messi en el nuevo Camp Nou

Lionel Messi dejó al FC Barcelona en 2021, luego de que el club no pudiera cumplir con las normativas económicas de LaLiga, esto pese a haber alcanzado un acuerdo de renovación con el futbolista argentino. Sin embargo, la esperanza de que un día el máximo anotador en la historia del conjunto culé, vuelva a vestir la camiseta del equipo que lo vio nacer como profesional.

En el marco de la reapertura del Camp Nou, Joan Laporta dijo que le gustaría que el partido inaugural del nuevo estadio, sea un homenaje al que muchos consideran el mejor futbolista que ha tenido la institución blaugrana. " Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105 mil espectadores",

En ese sentido, Laporta añadió que aunque la intención es realizar dicho homenaje a Messi, "dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente".

