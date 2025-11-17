Barcelona Regresa al Camp Nou Este Sábado Ante Athletic

El FC Barcelona volverá a casa. Este sábado 22 de noviembre, el equipo azulgrana recibirá al Athletic Club en el que será su primer partido en el Spotify Camp Nou después de más de dos años y medio jugando fuera del estadio. En total han pasado 909 días desde aquel último encuentro del 28 de mayo de 2023.

El club anunció que ya cuenta con la licencia de la fase 1B, lo que permite reabrir el nuevo Camp Nou con una capacidad de 45.401 aficionados, algo menos de la mitad del aforo que tendrá el recinto una vez finalicen todas las obras. Para este primer regreso se habilitarán las zonas de Lateral, Tribuna y Gol Sur, mientras continúa el trabajo en otras áreas del estadio.

La vuelta al Camp Nou ya había tenido un pequeño anticipo el 7 de noviembre, cuando el Barça celebró un entrenamiento a puertas abiertas que reunió a más de 23.000 personas, un preámbulo del ambiente que se espera este fin de semana.

Avances y retrasos en la obra

Aunque el estadio reabre, el proyecto avanza con demoras: el retorno se concreta un año más tarde de lo previsto, y con la obra menos avanzada de lo anunciado inicialmente. El club explicó que sigue trabajando en la fase 1C, destinada a garantizar la reanudación de la actividad en el Gol Norte, lo que permitirá ampliar el aforo hasta 60.000 espectadores en los próximos meses.

En diálogo con UEFA

El presidente Joan Laporta también se refirió a la posibilidad de que el equipo pueda disputar partidos europeos en el Camp Nou esta misma temporada.



“Se está trabajando conjuntamente con la UEFA para poder disputar el partido contra el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou, ya que se cumplen los requisitos necesarios, aunque todavía estamos a la espera de la confirmación definitiva”,

declaró.

El reencuentro con su estadio marca un momento simbólico y emocional para el Barça, que vuelve al lugar donde construyó gran parte de su identidad mientras su nueva casa termina de levantarse.

