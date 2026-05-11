México vs Australia, Partido de Preparación para la Copa del Mundo Cambia de Horario

La Selección Mexicana anunció en el mes de febrero a los que serán sus últimos tres rivales para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. El conjunto tricolor, que inaugurará la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), dio a conocer que enfrentarán a las selecciones de Ghana, Australia y Serbia en las Fechas FIFA previas al comienzo de la justa mundialista.

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Recordemos que México se verá las caras en el Mundial ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, por lo que estos duelos se acordaron precisamente pensando en los rivales a los que se medirá el Tricolor durante la fase de grupos del certamen internacional, pues de acuerdo con el comunicado oficial "la intención de estos encuentros es afinar los últimos detalles previo al arranque de la Copa del Mundo y terminar con una preparación lo más adecuada posible".

Anuncian cambio de horario para el partido México vs Australia

El juego México vs Australia se disputará en el Rose Bowl de California, Estados Unidos, el sábado 30 de mayo, así lo anunció en febrero la propia Selección Mexicana. Sin embargo, este lunes 11 de mayo se anunció un cambio de horario para ese partido. "La Selección Nacional de México informa cambio de horario para el partido de preparación ante Australia, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California. El partido, originalmente programado para las 6:00 pm (hora local), iniciará una hora después: a las 7:00 pm (hora local) y a las 8:00 pm tiempo del Centro de México", informó la cuenta oficial de la Selección en redes sociales.

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De esta manera, así es como queda el calendario del equipo Tricolor para los partidos amistosos de cara a la Copa del Mundo:

México vs Ghana - 22 de mayo - Estadio Cuauhtémoc - 1:00 pm

México vs Australia - 30 de nayo - Rose Bowl - 8:00 pm

México vs Serbia - 4 de junio - Estadio Nemesio Diez - 2:00 pm

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DB