Chelsea Recibe Castigo Histórico en la Premier League

La Premier League ha sacudido los cimientos de Stamford Bridge tras anunciar una sanción sin precedentes contra el Chelsea FC. El club londinense ha sido castigado con la prohibición de inscribir nuevos jugadores para el primer equipo durante una temporada completa, además de una restricción de nueve meses para incorporar futbolistas a sus categorías inferiores y una multa de 10 millones de libras esterlinas, la más grande multa económica en la historia de la liga inglesa.

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La resolución llega tras una investigación sobre el incumplimiento de las normas de Fair Play Financiero y sostenibilidad de la liga. Según el comunicado oficial, las infracciones ocurrieron en un periodo comprendido entre 2011 y 2018, bajo la administración anterior del club, encabezada por Roman Abramovich. En ese sentido, el Chelsea de Abramovich no declaró pagos millonarios a través de empresas que eran propiedad del mandatario ruso a jugadores, agentes y otros intermediarios relacionados con el mercado de fichajes, los cuales afectaron a movimientos de futbolistras que llegaron al club como Samuel Eto’o, Eden Hazard y Willian.

La sanción para fichar queda suspendida por dos años

El impacto para el conjunto "Blue" es inmediato, aunque podría no ser tan grave en lo deportivo como se pensaba, pues la sanción de no poder fichar endurante una temporada, queda suspendida por dos años. Esto quiere decir que que el Chelsea podrá seguir inscribiendo jugadores del primer equipo, siempre y cuando no cometan más infracciones. No se ha impuesto ninguna sanción deportiva, como la deducción de puntos.

La multa de 10 millones de libras, aunque significativa, parece el menor de los males, aunque es la mayor en la historia del futbol inglés.

El comunicado de la liga inglesa dice que “la Premier League ha concluido dos procesos disciplinarios separados que involucran al Chelsea FC después de que el club informara voluntariamente sobre posibles infracciones históricas de las reglas”. En el mismo texto se destaca la “excepcional cooperación” del club en la investigación.

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DB