Novak Djokovic se Retira del Abierto de Miami por Lesión

Novak Djokovic, el máximo ganador de torneos Grand Slamen la historia del tenis, se ha retirado del Abierto de Miami 2026, debido a una lesión en el hombro derecho, según anunció el torneo este domingo 15 de marzo. Djokovic, que ostenta el récord de mayor número de títulos ATP Masters 1000, con 40, y ha ganado 101 trofeos a nivel de circuito en total, perderá su lugar en el Top 3 del ranking debido a que no podrá defender sus puntos.

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De esta forma, el serbio restará 650 puntos en el ranking y perderá su puesto en el podio ATP, mismo que ocupará el alemán Alexander Zverev, quien se situará inmediatamente detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Djokovic buscaba, en la presente edición del Abierto de Miami, convertirse en el máximo ganador del torneo de la Florida. Actualmente, 'Nole' posee seis títulos (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016), empatado con Andrea Agassi como los más ganadores.

Djokovic abandonó la Asociación de Tenistas Profesionales a principios de 2026

Novak Djokovic, cofundador de la Asociación de Tenistas Profesionales, decidió abandonar el organismo hace ya un par de meses, alegando que no comparte los valores actuales de la organización. "Ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", expresó en enero de este año.

Por ahora, el serbio parece enfocado en competir y guardarse físicamente para los torneos Grand Slam. El tenista, de momento, aparece registrado para el torneo de Montecarlo que se llevará a cabo del 5 al 11 de abril y que sirve como preparación para el segundo Grand Slam del año: Roland Garros.

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DB