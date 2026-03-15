¿Quién Ganó el Partido Barcelona vs Sevilla de LaLiga de España 2026?

El FC Barcelona se mantiene firme como el líder de la tabla de posiciones en LaLiga de España con un nuevo triunfo. Los pupilos de Hansi Flick golearon al Sevilla en el partido correspondiente a la Jornada 28 del campeonato español, llevándose la victoria por marcador de 5-2 y afianzándose en el primer lugar del campeonato, por encima del Real Madrid.

Noticia relacionada: ¿Quién ganó el partido de ida Newcastle vs Barcelona en los octavos de final de la Champions?

El Barça contó con una gran actuación de Raphinha, pues el brasileño se destapó con un hat-trick en apenas 51 minutos, para liderar la goleada blaugrana. Dani Olmo y Joao Cancelo también se hicieron presentes en el marcador para el equipo local, mientras que para el Sevilla, Oso y Djibril Sow, anotaron. Con este resultado, el Barcelona llegó a 70 puntos y se mantiene 4 unidades por encima del cuadro merengue en la recta final de la campaña.

Barcelona se enfoca en la Champions League

Tras esta nueva victoria, la número 23 en LaLiga, el Barcelona ahora enfocará sus esfuerzos en encarar el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Newcastle. El juego de ida terminó empatado 1-1, en un partido que los vio evitar la derrota con un penal anotado por Lamine Yamal en los minutos finales del compromiso.

Ahora, el partido de vuelta se jugará en territorio español, en donde los culés buscarán su boleto a los cuartos de final. Recordemos que en la Champions League ya no existe el criterio de los goles de visitante, por lo que en caso de empate, la eliminatoria se irá a tiempos extra y, de ser necesario, a penales.

Noticias recomendadas:

DB