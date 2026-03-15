"No Pudimos Aprovechar Todo Nuestro Potencial", Dice Checo Pérez Luego del GP de China

Sergio 'Checo' Pérez tuvo un fin de semana muy complicado. La participación del mexicano en el Gran Premio de China no fue la esperada, pues durante la clasificación y la carrera sprint, experimentó diversas dificultades con su monoplaza el cual, cuando se corrían las últimas vueltas del sprint en el Circuito Internacional de Shanghái, comenzó a perder piezas, provocando que todo el chasis quedara desarmado.

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Esto hizo que Pérez tuviera que partir desde la última posición para la carrera principal. Ya durante el recorrido de este domingo, el mexicano logró terminar en el lugar número 15, aunque técnicamente fue el último en cruzar la meta de los que sí lograron terminar la carrera. Ante toda esta situación, el mexicano se expresó en redes sociales, asegurando que no fueron capaces de aprovechar todo su potencial.

"Buen trabajo de Cadillac, que logró que ambos coches terminaran la carrera hoy. Lamentablemente, por nuestra parte no pudimos aprovechar todo nuestro potencial debido a problemas de despliegue que nos perjudicaron tanto en la clasificación como en la carrera", escribió el mexicano en sus redes sociales.

"Fue culpa mía": Checo Pérez tras su incidente con Valtteri Bottas

Tras el Gran Premio de China, 'Checo' Pérez no buscó excusas y asumió la responsabilidad total del contacto que provocó un trompo en su monoplaza y una pérdida de tiempo considerable en la primera parte de la competencia para él y para su compañero Valtteri Bottas.

"Eso fue todo mi culpa. Vi el hueco y fui por él. Pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir. Desafortunadamente, eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, logré regresar al grupo”, explicó el piloto mexicano en la zona de medios tras la carrera.

El tapatío también reveló que la unidad de potencia y los sistemas eléctricos de su Cadillac volvieron a fallar en momentos críticos de la carrera. “En la segunda tanda, estaba a punto de rebasar a Valtteri con el modo de rebase activado y perdí el motor. Perdí la batería, así que perdí como cinco segundos. Y más tarde, perdí otros 15 o 20 segundos”, reconoció Pérez.

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DB