Se Retrasa el Regreso de Santiago Gimenez; ¿Cuándo Volverá a Jugar el Mexicano?

Santiago Gimenez no ha podido jugar desde hace varios meses, pues la última vez que el delantero mexicano tuvo actividad con el AC Milan fue en el mes de octubre. Desde entonces, el 'Bebote' ha estado apartado de las canchas y su lesión en el tobillo, que en un principio no parecía tan grave, requirió de una cirugía que lo ha mantenido apartado de las canchas aunque todo parece indicar que su regreso está cada vez más cerca.

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En ese sentido, se llegó a pensar que Gimenez podría reaparecer en la convocatoria del Milan este domingo 15 de marzo, pues el pasado martes 10 de marzo la cuenta oficial del club en X (antes Twitter), dio a conocer que el mexicano regresó a los entrenamientos grupales, lo cual marcó un gran paso en su recuperación y posible regreso de cara a la recta final de la temporada. Sin embargo el entrenador del equipo, Massimiliano Allegri, decidió dejar fuera al 'Chaquito' para el juego ante la Lazio.

Santiago Gimenez quedó fuera de la convocatoria

La afición mexicana deberá esperar para ver el regreso de Santiago Gimenez, pues Allegri declaró en la conferencia de prensa previa al partido ante la Lazio, que "Gimenez no será convocado, pero está en buena forma, sobre todo anímicamente. Para la recta final de la temporada, necesitamos jugadores que marquen goles".

Esto quiere decir que el mexicano deberá esperar al menos una semana más para volver a la actividad, aunque aún no es seguro que el canterano de Cruz Azul tenga minutos en la siguiente jornada. Lo que es cierto es que el Milan necesitará de los servicios del delantero, pues actualmente se encuentran peleando por el título de la Serie A.

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DB