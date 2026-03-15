Liverpool se Aleja de los Puestos de Champions en la Premier League

Liverpool FC ha tenido una temporada muy complicada, contrario a lo que se presupuestaba en el verano pasado con todas las contrataciones que realizaron. El equipo que ganó la Premier League la campaña anterior, actualmente se encuentra fuera de los puestos que le podrían otorgar un lugar la próxima edición de la UEFA Champions League y, con el partido de vuelta de los octavos de final de ese torneo cercanos a disputarse, los 'Reds' están en un punto crucial de la temporada.

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Este domingo Liverpool recibió en Anfield al Tottenham, en un partido que finalizó en empate 1-1 gracias a un gol en los minutos finales del encuentro por parte de Richarlison. La anotación del brasileño provocó que los pupilos de Arne Slot no pudieran llevarse el triunfo, quedándose de momento en la quinta posición de la tabla en el futbol inglés.

¿Qué necesita el Liverpool para entrar en la próxima edición de la Champions League?

Actualmente y tras el empate ante el Tottenham, el Liverpool se encuentra en el equinto lugar de la Premier League con 49 puntos luego de 30 partidos disputados. En la liga inglesa, solamente los cuatro mejores de la tabla se clasifican a la Champions League, mientras que el quinto puesto va a la Europa League.

Para clasificarse a la próxima edición del torneo de clubes más importante del Viejo Continente, Liverpool debe terminar entre los primeros cuatro de la tabla y, con sólo 8 partidos restantes (24 puntos en disputa), está a dos unidades del cuarto puesto.

Otra manera de asegurar su presencia en la próxima Champions es quedando campeón de dicha competición. Sin embargo, para ello deberá superar la eliminatoria ante el Galatasaray en los octavos de final. El juego de ida terminó en derrota para los 'Reds', por lo que el próximo miércoles 18 de marzo se juegan su continuidad en el torneo.

DB