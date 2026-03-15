¿En Qué Lugar Quedó Pato O'Ward en el GP de Arlington 2026 de la IndyCar?

Se corrió la tercera carrera de la temporada 2026 de la IndyCar Series. El Gran Premio de Arlington y sus 70 vueltas contaron con la participación del piloto mexicano Patricio O'Ward, perteneciente a la escudería de McLaren, quien estuvo cerca de neterse al podio pero al final los accidentes de las últimas vueltas le impidieron hacerlo. Pato O' Ward finalizó la carrera en el quinto lugar.

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El piloto regiomontano comenzó la carrera en tercer lugar, pero perdió un par de posiciones a lo largo del recorrido. El ganador, Kyle Kirkwood, quien se llevó el triunfo en la primera edición del Gran Premio de Arlington, superando al actual campeón de la IndyCar Series, Alex Palou.

Este resultado deja al mexicano en el tercer lugar del campeonato de pilotos, únicamente por detrás de Kirkwood y Palou. Pato O'Ward es uno de los grandes candidatos para pelear por el título esta temporada, la cual estará compuesta de 18 carreras, de las cuales ya se han corrido 3.

Pato O'Ward elogió a los fans en Arlington

Luego de la carrera, Pato O'Ward habló sobre la estrategia de su equipo y reconoció el buen trabajo de sus rivales en Honda. "Ejecutamos extremadamente bien en la clasificación, pero Honda es demasiado fuerte en circuitos callejeros. Hay mucho trabajo por hacer si queremos comenzar a ganar carreras. Sabemos que vamos a ser más fuertes algunos fines de semana, ellos lo serán otros y este fue uno de ellos", afirmó el mexicano.

Además, O'Ward aseguró que el ambiente en Texas fue fantástico gracias a la energía del público que registró un lleno total para asistir a la primera edición del Gran Premio de Arlington. "Tengo que decir que la pasé muy bien este fin de semana manejando aquí. Todos los que estuvieron involucrados en este evento se merecían el sold out que se vio en las gradas, no vi ni un sólo asiento vacío. Es grandioso verlo y sienta un nuevo estandar de cómo deberían de verse las carreras de IndyCar cada fin de semana".

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DB