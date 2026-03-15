¿Quién Ganó las Elecciones del Barcelona FC 2026? Este es el Nuevo Presidente del Barça

El FC Barcelona celebró este domingo 15 de marzo, las votaciones presidenciales que definieron al nuevo mandamás del equipo para el periodo 2026-2031. Los candidatos fueron el más reciente presidente del club, Joan Laporta, y Victor Font, pero luego del escrutinio de los votos fue Laporta quien se quedó con el triunfo y tendrá otro periodo al frente del club.

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A través de sus redes sociales, el club dio a conocer que 48 mil 480 socios ejercieron su derecho a voto, es decir el 42,34% del censo. Esta fue la participación más baja desde el 1997 (34,38%). Luego de que se contaran el 74,5% de las papeletas, los resultados favorecían a Laporta con el 68,47% de los votos, dándolo como virtual ganador para un periodo de cinco años más al frente del equipo. Poco más tarde se hizo totalmente oficial, pues con el 100% de los votos contados, Laporta se llevó el triunfo con 68,18%.

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Así es como se han repartido los votos en las elecciones del FC Barcelona con el 100% del escrutinio pic.twitter.com/dN1cmvGDq0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

En la votación también participaron jugadores del primer equipo, así como el actual entrenador Hansi Flick.

Joan Laporta tendrá su tercer mandato al frente del equipo

Con la victoria de este domingo 15 de marzo, Joan Laporta asegura su tercer mandato como presidente del FC Barcelona. La primera vez que ganó las elecciones fue en 2003, siendo reelegido en 2006 y finalizando su presidencia en 2010. En 2021 volvió a ganar las votaciones, siendo ahora reelegido en 2026 y hasta 2031.

Durante sus primeros siete años como presidente, el Barcelona ganó un Mundial de Clubes, dos Copas de Europa, una Supercopa de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

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DB