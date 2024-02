“Me Vaciaron Mi Cuenta”: Clonan Tarjeta a Boxeadora Mariana 'Barby' Juárez

La boxeadora Mariana “Barby Juárez”, denunció a través de sus redes sociales que le clonaron su tarjeta de débito, por lo que vaciaron por completo su cuenta.

De acuerdo con la peleadora, los hechos sucedieron este miércoles en un centro comercial ubicado en Félix Cuevas.

Desgraciadamente hoy en el Walmart de Félix Cuevas y San Francisco, me robaron

Barby indicó que saliendo de una terapia, su hija de 16 años de edad, le pidió dinero para comprar un café, por lo que le indicó que hiciera un retiro.

Sin embargo, no se percató del robo hasta que llegó a su casa cuando intentó hacer una transferencia y el movimiento fue denegado.

Me di cuenta que habían vaciado mi cuenta. Me puse a revisar todo, los movimientos y todo lo que se hizo… Lo hicieron tan rápido que no entiendo cómo fue que se pasaron de listos

La exintegrante de “La Casa de Los Famosos”, refirió que cuando aún estaba en el supermercado, quiso pagar con dicha tarjeta, pero fue rechazada.

Debido a que pensó que se trataba de un problema con el lector del plástico, realizó el pago con otra, por eso no notó que estaban vaciando su cuenta.

No se me hizo algo sospechoso, hasta que quise hacer la transferencia, me meto a mi aplicación y veo que tengo solo 200 pesos en mi cuenta

Luego de hacer el reporte correspondiente, la “Barby Juárez” no pudo ocultar su molestia al quitarle el dinero que trabajó por años.

Me da coraje porque uno tiene su dinero ahí y lo anda chiquiteando, lo que ha trabajado por años. Ya me dio miedo que el banco no responda esto

Aunque aún continúan las investigaciones, Mariana aseguró que su hija fue engañada por un hombre y una mujer, quienes le hicieron creer que no había cerrado la sesión en el cajero y le pidieron que ingresara unos datos.

Mi hija se espantó, regresó… la engañaron, tiene 16 años. No tienen madre, de verdad que esta pinche gente no tiene escrúpulos. ¡Qué poca madre! ¡Pónganse a trabajar y ganen el dinero como todos los que trabajamos!

A pesar de todo su enojo y tristeza por ser víctima de robo, la Barby Juárez confía en que la situación será favorable para ella.

La tecnología avanza para bien, pero también para mal. Recuerden que todo lo que se hace, se regresa. Espero que estas personas tengan luz en su vida

