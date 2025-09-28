Catar ha sido confirmada como sede de los tres últimos partidos de la Copa Intercontinental de la FIFA™, la competición anual que reúne a los campeones de las seis confederaciones. La fase final, compuesta por encuentros decisivos en diciembre, marcará la culminación del torneo.

Los partidos correspondientes a los cuartos de final y semifinales se jugarán en el estadio Ahmed Bin Ali, mientras que la sede de la final se anunciará próximamente. Esta organización permite que los equipos disputen las etapas más importantes en un mismo país, facilitando su logística y preparación.

El torneo arrancará con el Derbi de las Américas de la FIFA, que enfrentará a Cruz Azul, campeón de la Concacaf 2025, contra el campeón de la Copa Libertadores 2025, cuya identidad se confirmará el 29 de noviembre. Este partido está programado para el miércoles 10 de diciembre, el ganador avanzará a la Copa Challenger de la FIFA, que se disputará el sábado 13 de diciembre contra el Pyramids FC de Egipto, campeón de la CAF. Pyramids aseguró su lugar tras vencer al Auckland City FC y al Al Ahli FC, conquistando la Copa África-Asia-Pacífico en Yeda.

El enfrentamiento en Doha definirá al equipo que avanzará a la Copa Challenger y permitirá continuar con la fase final del torneo, cuya culminación será la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, prevista para el miércoles 17 de diciembre.

¿Quién se llevó el título en la edición anterior de la Copa Intercontinental?

En la edición pasada de la Copa Intercontinental con el nuevo formato, el Real Madrid se coronó campeón al vencer al Pachuca ante casi 70,000 aficionados en el Estadio Lusail de Catar.

