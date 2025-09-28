Resultados Aston Villa vs Fulham En Vivo: Raúl Jiménez Anota Gol y Sale Lesionado; ¿Quién Ganó?

Este domingo 28 de septiembre 2025 se jugó, en el Villa Park, el Aston Villa vs Fulham, donde tuvo una corta, pero destacada participación, el mexicano Raúl Jiménez. Conoce los resultados y el resumen del partido de Premier League.

En medio de una intensa agenda deportiva, este partido ha llamado la atención de los seguidores mexicanos, quienes también han estado en seguimiento de Santi Giménez. Asimismo, en el ciclismo también tuvo competencia el mexicano Isaac del Toro.

¿Cuáles son los resultados Aston Villa vs Fulham?

El Aston Villa de Unai Emery consiguió este domingo su primera victoria en la Premier League tras imponerse por 3-1 al Fulham en Villa Park, en un partido que se resolvió en la segunda parte gracias a la inspiración de John McGinn y del argentino Emiliano Buendía.

El encuentro empezó mal para los locales cuando en el minuto 3 un saque de esquina lanzado por Sasa Lukic encontró la cabeza del mexicano Raúl Jiménez que batió a Emiliano Martínez con un cabezazo cruzado para adelantar al Fulham.

El delantero apenas pudo celebrar el tanto, ya que tuvo que retirarse lesionado en el minuto 11.

El Villa reaccionó mediada la primera mitad cuando Ollie Watkins aprovechó un balón largo de Lucas Digne que la zaga visitante no acertó a despejar y definió con una sutil vaselina para firmar el empate antes del descanso.

Tras la reanudación, los de Emery salieron decididos a dar la vuelta al marcador, y en el minuto 49, John McGinn culminó una buena combinación con un potente disparo desde la frontal tras asistencia de Emiliano Buendía.

Apenas dos minutos después, el argentino, que había ingresado al inicio de la segunda mitad, sentenció el encuentro al rematar un centro raso de Watkins, estableciendo el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, el Aston Villa abandona los puestos de descenso aunque se mantiene en la zona baja de la clasificación, mientras que el Fulham continúa en la zona media de la tabla.

Con información de EFE.

