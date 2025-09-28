Isaac Del Toro en el Mundial de Ciclismo UCI Kigali 2025; Queda en Séptimo Lugar

El ciclista mexicano Isaac del Toro compitió este domingo 28 de septiembre en la carrera de élite varonil del Campeonato Mundial de Kigali, Ruanda, donde tuvo una participación destacada.

Aunque no se subió al podio, Del Toro logró mantenerse en la carrera y terminarla y arribó en el séptimo lugar.

Video: Faitelson Afirma Que Isaac del Toro Nos Hace Soñar en Un Gran Futuro

El primer lugar se lo quedó Tajed Pogacar, de Eslovenia, el segundo Remco Evenepoel de Bélgica y el tercero Ben Healy, de Irlanda.

En esta prueba, los participantes recorrieron 267.5 km con un desnivel acumulado de 5.475 metros, consolidándose como una de las más exigentes de la historia reciente.

Los ciclistas enfrentaron tramos urbanos y subidas emblemáticas como Mont Kigali, Mur de Kigali y Côte de Kimihurura, combinando pendientes pronunciadas y empedrados.

La carrera, que inició en la madrugada, tiempo del centro de México, concluyó en el Centro de Convenciones de Kigali, representando un desafío extremo de resistencia.

La semana pasada, el 21 de septiembre, el oriundo de Ensenada, Baja California, se presentó de gran manera en el Campeonato Mundial de la UCI (Unión Ciclista Internacional), obteniendo el quinto lugar en la prueba Contrarreloj.

Del Toro brilló en una prueba extremadamente difícil, en la cual terminó con un tiempo de 52:26.89 que le valió para quedar en el Top 5, a menos de cinco segundos de un puesto en el podio.

La edición 2025 del Mundial de Ciclismo en Kigali es histórica, pues por primera vez se celebra en África, con rutas que suman más de 5 mil 400 metros de desnivel y la inclusión de una prueba femenina U23.

