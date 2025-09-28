El histórico encuentro en Irlanda marca el debut oficial del futbol americano en el país, con Pittsburgh y Minnesota dejando huella en el primer partido.

La NFL disputó su primer partido de temporada regular en Irlanda, llevando la emoción del futbol americano al estadio Croke Park de Dublín ante más de 74,000 aficionados. Los equipos protagonistas fueron los Pittsburgh Steelers y los Minnesota Vikings, en juego correspondiente a la semana 4.

Pittsburgh mostró un ataque sólido y bien coordinado bajo el mando de Aaron Rodgers. Kenneth Gainwell destacó con dos touchdowns, mientras que DK Metcalf recibió un pase largo de 80 yardas, demostrando la potencia ofensiva del equipo. Minnesota no se quedó atrás, con drives importantes liderados por Carson Wentz y destacadas recepciones de Justin Jefferson, acercándose al marcador en los últimos minutos.

Noticia relacionada: MotoGP: Marc Márquez es Nuevamente Campeón del Mundo

A whopping 74,512 NFL fans came out to Croke Park today! Dublin, we salute you 🫡 pic.twitter.com/DEWYKLX03b — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) September 28, 2025

El juego mantuvo la emoción hasta el final, con ambos equipos buscando tomar ventaja. Finalmente, los Steelers lograron imponerse y aseguraron la histórica victoria con un marcador de 21-24 frente a los Vikings.

Este triunfo marca la primera victoria de Pittsburgh en esta serie de juegos internacionales fuera de Estados Unidos desde 2013, cuando perdieron ante los Vikings. Antes de este encuentro, el equipo tenía un registro de tres victorias y cuatro derrotas fuera de EUA, incluyendo un partido de pretemporada en 1997 contra los Chicago Bears en Irlanda.

Video: Alberto Lati Afirma Que el Futbol Mundial No Se Compara a lo Que Hace la NFL

¿Por qué Irlanda tiene relación con Steelers?

La visita a Dublín no solo forma parte de la expansión internacional de la NFL, sino que también tiene un significado especial para los Steelers. La familia Rooney, dueña del equipo desde su fundación, es de ascendencia irlandesa, y esta conexión cultural se refleja en la identidad del club, su logotipo y varias tradiciones dentro del equipo.

¿Dónde se jugarán más partidos de la NFL fuera de Estados Unidos?

El próximo juego internacional de la NFL será el 5 de octubre, cuando los Cleveland Browns enfrenten a los Minnesota Vikings en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Historias recomendadas: