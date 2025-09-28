MotoGP: Marc Márquez es Nuevamente Campeón del Mundo

Marc Márquez volvió a lo más alto del motociclismo mundial tras completar una temporada inolvidable. El piloto español, que durante años estuvo marcado por lesiones y dudas, logró recuperar la corona que tanto había perseguido.

En el Gran Premio de Japón, Márquez terminó en la segunda posición, por detrás de su compañero Pecco Bagnaia. Ese resultado le bastó para asegurar el campeonato y sumar un nuevo título mundial a su trayectoria.

MORE THAN A NUMBER. 🏆 pic.twitter.com/jQ0K1OqXnI — Marc Márquez (@marcmarquez93) September 28, 2025

El de Cervera encontró en la Ducati la moto perfecta para renacer. Con ella, firmó una campaña sólida que lo devolvió a lo más alto, confirmando que su ambición y talento no se apagaron a pesar de los años difíciles.

Seis temporadas después de su último título, Márquez volvió a levantar la corona y celebró con la pasión que lo caracteriza. El regreso del español marca un capítulo histórico en MotoGP.

¿Cuántos títulos tiene Marc Márquez?

Con este triunfo, suma ya nueve campeonatos mundiales: uno en 125cc, uno en Moto2 y siete en la categoría reina. A sus 32 años, se convierte en el quinto campeón más veterano de la historia.

Además, iguala los títulos de Valentino Rossi y apunta a romper más récords. Su objetivo ahora es seguir ampliando su leyenda, con la vista puesta en superar a las máximas figuras de este deporte, como Rossi y Giacomo Agostini.

