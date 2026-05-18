¿Cuándo y Dónde Juegan PSG vs Arsenal ? Sede y Fecha para la Final de la Champions League 2026

La UEFA Champions League ya tiene definidos a sus dos finalistas. El partido PSG vs Arsenal será el último de la temporada europea a nivel de clubes y coronará al monarca del torneo más importante del Viejo Continente. El Paris Saint-Germain busca refrendar el título que consiguieron en 2025 de la mano del entrenador español, Luis Enrique. Por su parte, los 'Gunners' regresan a una final de este certamen luego de 20 años y podrían levantar la 'Orejona' por primera vez en su historia.

Sin duda este será uno de los partidos más esperados del año, pues se medirán dos de los equipos más fuertes del mundo. Así que si aún no sabes cuándo y dónde se llevará a cabo la final de la Champions League, aquí te dejamos todo lo que tienes que saber.

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¿Cuándo es la final de la Champions League 2026?

Conoceremos al campeón de la temporada 2025/26 de la UEFA Champions League este mismo mes. Desde hace varias semanas la UEFA había anunciado la fecha para este compromiso: sábado 30 de mayo de 2026. Será ese día cuando Paris Saint-Germain y Arsenal se vean las caras por el trofeo más codiciado del balompié europeo a nivel de clubes. Será un choque entre las ligas de Inglaterra y Francia, pues estos equipos podrían también coronarse campeones de sus respectivas competiciones locales.}

Además, tendremos un duelo español en el banquillo, ya que Arsenal es dirigido por Mikel Arteta, mientras que el PSG es comandado por Luis Enrique.

¿Dónde se juega la final de la Champions League 2026?

Este año, la sede de la gran final de la Champions League, será el Puskás Arena en Budapest, Hungría. Ese estadio, con capacidad para más de 67 mil aficionados, se construyó en el mismo sitio que el antiguo estadio Ferenc Puskás, conservando los clásicos muros de ladrillo en su entrada principal. Fue nombrado así en honor al legendario goleador húngaro que militó en equipos como el Real Madrid.

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DB