Matías Almeyda Vuelve a la Liga MX; ¿Qué Equipo va a Dirigir?

El director técnico argentino Matías Almeyda volverá a México para dirigir a los Rayados de Monterrey. El estratega y el club regiomontano alcanzaron un acuerdo total de palabra tras dos semanas de negociación, esto de acuerdo con Diego Medina, reportero de TUDN. Según la información del reporte, luego de llegar a un convenio en su relación contractual, 'El Pelado' firmará en las próximas horas un precontrato con Monterrey. Posterior a ello, Almeyda viajará a la ciudad de Monterrey para la firma definitiva, tras lo cual comenzará la búsqueda de tres o cuatro refuerzos de cara al siguiente torneo.

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De acuerdo con TUDN, "las negociaciones del club mexicano estuvieron encabezadas por Dennis de Klose, presidente deportivo de la institución, y Walter Erviti, director deportivo". En ese sentido, Medina reportó en días recientes que se revisó cada detalle del contrato, incluyendo premios económicos. Entre ellos, se definieron cláusulas de rescisión en México, cláusulas en el extranjero, cláusulas en MLS, cláusulas en Europa y cláusulas para una selección nacional, esto en caso de que Matías Almeyda sea buscado por alguna de esas opciones.

¿Por cuánto tiempo firmará Matías Almeyda con Monterrey?

De acuerdo con la fuente antes mencionada, Matías Almeyda firmará un contrato por dos años con los Rayados de Monterrey. Además, se espera, luego del acuerdo, que el próximo fin de semana el entrenador argentino llegue a Monterrey. Esto quiere decir que el ex DT de Chivas estará listo para comenzar con su nuevi trabajo antes de que reporte el plantel el 1 de junio, por lo que podrán hacer la pretemporada juntos.

Recordemos que Matías Almeyda, ya tuvo una primera experiencia en el futbol mexicano cuando dirigió a Chivas en el 2015. El 'Pelado' se fue en el 2018 con títulos de Liga MX, Copa MX y de la Concacaf Champions Cup bajo el brazo. Tras dirigir en México, Almeyda fue el director técnico del San Jose Earthquakes, de la MLS. Además, fundió como DT del AEK, de Grecia, y del Sevilla, en LaLiga de España.

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DB