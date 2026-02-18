Selección Mexicana Anuncia Sede para Partido contra Ghana

La Selección Mexicana anunció el pasado martes 17 de febrero a los que serán sus últimos tres rivales para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026. El combinado nacional, que inaugurará la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) contra la selección de Sudáfrica, dio a conocer que enfrentarán a Ghana, Australia y Serbia en las Fechas FIFA previas al comienzo de la justa mundialista.

Recordemos que México se verá las caras en el Mundial, además de contra Sudáfrica, ante Corea del Sur y la selección europea que resulte ganadora del Repechaje B, que podría ser República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Estos duelos se pactaron pensando en los rivales a los que se medirá el Tricolor durante la fase de grupos del certamen internacional, pues de acuerdo con el comunicado oficial "la intención de estos encuentros es afinar los últimos detalles previo al arranque de la Copa del Mundo y terminar con una preparación lo más adecuada posible".

Hoy, miércoles 18 de febrero, la Selección Mexicana confirmó la sede para el juego contra Ghana, la cual se había anunciado previamente que se llevaría a cabo en territorio nacional.

La Selección Mexicana jugará en Puebla

La Selección Mexicana confirmó que el partido ante Ghana, programado para el viernes 22 de mayo, se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla. El anuncio se realizó en conferencia de prensa, donde participaron Javier Aguirre, director técnico del combinado nacional; Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales; e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

"De verdad que estoy muy contento de estar en Puebla. Puebla, insisto, estadio mundialista. Me tocó venir como jugador, como entrenador y ahora como entrenador de la Selección; ya venimos y jugamos contra un equipo español (Valencia), la gente apoya, siempre apoyándonos, se respira futbol", aseguró Javier Aguirre, quien además reveló que él mismo pidió jugar uno de los juegos de preparación en la ciudad de Puebla. "Pedí un partido en Puebla, pedí un partido importante y me lo conceden; de verdad les agradezco su presencia".

