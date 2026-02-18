UAE Tour 2026: El Mexicano Isaac del Toro se Lleva el Segundo Lugar en la Etapa 3

El mexicano Isaac del Toro participó este miércoles 18 de febrero en la Etapa 3 del UAE Tour 2026, buscando remontar posiciones y recuperar el liderato general en una jornada de montaña, donde se ha especializado como ciclista de resistencia.

Tras ser desbancado en la contrarreloj de ayer por el belga Remco Evenepoel, 'El Torito' arrancó en décima posición de la tabla con el objetivo de aprovechar las oportunidades del recorrido de 183 kilómetros en el tercer día de la carrera.

El originario de Ensenada, Baja California, partió con su equipo UAE Emirates desde Umm al Qwain, y después cruzó parte del desierto hasta finalizar en la segunda posición en Jebel Mobrah y ocupa ese mismo lugar de manera general. El primer lugar se lo llevó el italiano Antonio Tiberi.

¿Cómo fue la Etapa 3?

La Etapa 3 del UAE Tour 2026 fue la primera jornada de montaña con doble ascensión final de casi 16 km; rampas que alcanzan el 21% y últimos 6.8 km con media cercana al 12%.

La primera parte del recorrido se abrió camino por el desierto, y la segunda y definitiva ofreció 20 km de ascenso continuo hasta la meta, con un ligero descenso entre medias.

¿Cuáles son las 4 etapas que faltan?

La carrera en los Emiratos Árabes Unidos se disputa con siete etapas del 16 al 22 de febrero de 2026, como parte del calendario UCI WorldTour. Cubiertas las primeras tres jornadas, restan los siguientes recorridos:

Etapa 4 — Jueves 19 de febrero . Recorrido por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como posible factor decisivo.

. Recorrido por la región desértica de Hajar. Etapa propicia para velocistas, con el viento como posible factor decisivo. Etapa 5 — Viernes 20 de febrero. Dubái – Universidad Hamdan bin Mohammed Smart (165.8 km). Perfil llano que representa la última oportunidad clara para los sprinters.

Etapa 6 — Sábado 21 de febrero . Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general.

. Final en Jebel Hafeet, ascensión emblemática del UAE Tour. Los últimos 10.8 km presentan una pendiente media del 6.8 %, etapa clave para definir la general. Etapa 7 — Domingo 22 de febrero. Jornada final llana desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi, con paso por la isla de Yas y el circuito de Yas Marina.

El mexicano y el británico Adam Yates encabezan la misión de UAE Team Emirates-XRG para renovar el título que el año pasado logró Tadej Pogacar, ausente en esta ocasión.

