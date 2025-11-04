¿Cuándo y Dónde Ver la Semifinal de la Selección Mexicana Femenil Sub-17 Ante Países Bajos?

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 sigue haciendo historia en el Mundial de Marruecos 2025. El conjunto tricolor avanzó a las semifinales después de vencer a Italia en penales, con una actuación brillante de la arquera Valentina Murrieta, de las Águilas del América, quien atajó dos penales durante el tiempo regular.

El camino de México en el torneo no comenzó de la mejor forma. En su debut, cayó ante Corea del Norte, resultado que obligó al equipo a reaccionar rápidamente para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

La respuesta llegó en el segundo partido del Grupo B, donde México se impuso 1-0 ante Países Bajos, mismo rival que tendrá en semifinales. En aquel encuentro, el Tri jugó más de 30 minutos con una jugadora menos por la expulsión de Vanessa Vence, pero un golazo de larga distancia de Citlalli Reyes en los últimos minutos selló el triunfo.

En el tercer compromiso de la fase de grupos, México volvió a ganar 1-0 ante Camerún, con otro tanto de Citlalli Reyes, esta vez a través de un preciso cobro de tiro libre. Con ese resultado, el equipo aseguró su pase a la siguiente ronda.

Durante los octavos de final, México se midió ante Paraguay, un duelo muy disputado que se definió con un solitario gol de la capitana Berenice Ibarra, también en una jugada a balón parado. Ese tanto bastó para colocar a las mexicanas entre las ocho mejores del mundo.

En cuartos de final, el reto fue aún mayor ante una poderosa selección italiana. El encuentro se definió desde los once pasos, donde la arquera Valentina Murrieta se convirtió en la heroína al detener dos penales en tiempo regular, asegurando el pase de México a la antesala de la gran final.

¿Cuándo y dónde podrás ver el juego de México Sub-17?

Ahora, México volverá a enfrentar a Países Bajos, un rival que ya conoce y al que venció en la fase de grupos. El duelo se jugará este miércoles 5 de noviembre a las 12:50 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de TUDN. Las dirigidas por Miguel Gamero buscarán repetir la hazaña y avanzar a su segunda final mundialista en la categoría.

