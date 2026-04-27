París SG vs Bayern Munich: ¿Cuándo y a Qué Hora es la Semifinal de Champions League 2026?

En la Champions League 2026 todo está listo para que esta semana se definan los boletos a la gran final, que se jugará en la Puskas Arena de Hungría el próximo 5 de mayo. Quedan cuatro equipos en semifinales, que se eliminarán de la siguiente manera: París Saint-Germain vs Bayern Munich y Atlético de Madrid vs Arsenal.

Hay que recordar que en cuartos de final quedaron fuera gigantes como Real Madrid, Barcelona y Liverpool, así que los favoritos para levantar el trofeo son los que se enfrentan esta semana.

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Sin duda que el partido París Saint-Germain vs Bayern Munich es una final adelantada, ya que ambas escuadras llegaron a estas instancias luego de eliminatorias muy complicadas.

El París SG, actual monarca del certamen, fue superior al Liverpool, al que derrotó en cuartos de final con un 4-0 en el marcador global. Y sin duda que los pupilos del entrenador español Luis Enrique han desplegado futbol de altura.

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Mismo caso del Bayern, que no tuvo piedad del Real Madrid en cuartos: la eliminatoria fue trepidante y culminó con un 6-4 en el marcador global. Así que el conjunto germano levantó la mano como el más serio aspirante a quedarse con “La Orejona”, como se le conoce al trofeo del torneo.

El partido París SG vs Bayern Munich correspondiente a la semifinal de ida de la Champions League se jugará este martes 28 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Parque de los Príncipes.

Mientras que el duelo Atlético de Madrid vs Arsenal está programado para el miércoles 29 de abril a las 13:00 horas en el Estadio Metropolitano de la capital de España.

Partidos y horarios de las semifinales de ida en la Champions League 2026:

París Saint-Germain vs Bayern Munich, martes 28 de abril a las 13:00 horas

Atlético de Madrid vs Arsenal, miércoles 29 de abril a las 13:00 horas

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Con información de N+

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