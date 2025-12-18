Ya es Oficial: Argentina vs España por el Trofeo de la Finalissima 2026; Fecha y Horario

Lionel Messi y la selección de Argentina volverán al Lusail Stadium en Doha, Qatar, el mismo inmueble que los vio coronarse campeones del mundo en 2022, pero ahora para disputar una nueva final. Este jueves 18 de diciembre se confirmó que la Albiceleste tendrá un partido en la Fecha FIFA de marzo, para disputar el trofeo de la Finalissima 2026.

El encuentro Argentina vs España enfrentará a dos de las mejores selecciones del mundo, mismas que son campeonas de la Copa América y de la Eurocopa respectivamente, para disputar una nueva edición de este trofeo. La última vez que se jugó la Finalissima fue entre Argentina e Italia y, en aquella ocasión, el cuadro sudamericano se quedó con la victoria.

Noticia relacionada: Próximos Partidos Amistosos de México: los 3 Rivales de la Selección para Iniciar el 2026

Fecha y Horario Para Ver la Finalissima 2026 en México

A través de un comunicado emitido por la UEFA, se dio a conocer que el partido Argentina vs España correspondiente a la Finalissima 2026, se jugará el próximo 27 de marzo en el Lusail Stadium de Doha, Qatar. Dicho compromiso está programado para dar inicio a las 21:00 horas, tiempo local, es decir a las 12:00 horas tiempo del centro de México.

Video: Analistas Discuten Sobre Si Es Vital para la Selección Mexicana Jugar en el Azteca

Recordemos que Argentina y España serán los protagonistas de este duelo debido a que son los vigentes campeones de la competiciones de sus respectivas confederaciones. La Albiceleste se coronó en la Copa América 2024, mismo año en el que La Roja levantó el trofeo de la Eurocopa.

Ediciones anteriores de la Finalissima

Esta será la cuarta edición en la historia de la Finalissima. La primera vez que se disputó ese compromiso fue en 1985, cuando Francia venció 2-0 a Uruguay. En 1993 Argentina y Dinamarca empataron a un gol, pero finalmente el combinado sudamericano se impuso 5-4 en la tanda de penales.

La edición más reciente de este cotejo se dio en 2022, cuando Italia cayó 0-3 ante Argentina.

Noticias recomendadas: