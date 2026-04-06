¿Cuántas Champions League Ganó Keylor Navas?

El nombre de Keylor Navas está grabado con letras de oro en los libros de historia del futbol europeo. El guardameta costarricense, no solo es uno de los máximos referentes del balompié de la CONCACAF en el Viejo Continente, sino que es uno de los pocos elegidos en haber alcanzado la cima de la UEFA Champions League en múltiples ocasiones.

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La era dorada: El tricampeonato histórico

Keylor Navas conquistó un total de tres títulos de la UEFA Champions League. Lo más impresionante de su palmarés no es solo la cantidad, sino la forma en que los obtuvo. El portero de Costa Rica, que actualmente juega para los Pumas en la Liga MX, fue una pieza fundamental en el legendario tricampeonato consecutivo del Real Madrid bajo el mando de Zinedine Zidane.

Navas fue el guardameta titular indiscutible en las finales de Milán 2016 (ante el Atlético de Madrid), Cardiff 2017 (frente a la Juventus) y Kiev 2018 (contra el Liverpool). Durante este ciclo, el tico se ganó el respeto del madridismo gracias a sus reflejos y su capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión, convirtiéndose en el primer y único portero en ganar tres "Orejonas" de forma consecutiva desde que el torneo cambió su formato en 1992.

Un legado que trasciende Madrid

Tras su exitosa etapa en la capital española, Keylor continuó su carrera en la élite con el Paris Saint-Germain, donde estuvo a punto de sumar su cuarto trofeo. En la temporada 2019-2020, lideró al conjunto parisino hasta la final de Lisboa, donde cayeron por la mínima ante el Bayern Múnich.

A sus 39 años, y tras haber extendido recientemente su contrato con los Pumas de la UNAM en México, el legado europeo de Navas permanece intacto. Sus tres títulos de Champions lo sitúan en un escalón privilegiado, compartiendo honores con leyendas de la portería y consolidándolo como una leyenda viviente. Más allá de los números, Keylor será recordado como el hombre que guardó los tres palos del equipo que dominó Europa durante una de las eras doradas más importantes del futbol europeo contemporáneo.

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DB