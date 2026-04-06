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Horarios para Ver la Champions League 2026 en México: Fechas y Partidos de los Cuartos de Final

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Esta semana se juegan los cuatro partidos de ida correspondientes a la ronda de Cuartos de Final de la UEFA Champions League

Horarios Para Ver en México los Partidos de Ida de los Cuartos de Final en la Champions League

Solamente quedan ocho equipos en busca del trofeo más importante a nivel de clubes en Europa. Foto: Getty Images

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La UEFA Champions League ya entró en su fase más emocionante, pues solamente quedan ocho equipos con vida en el torneo y serán ellos quienes disputen los Cuartos de Final. Los 8 mejores clubes del continente ya conocen a sus rivales para esta instancia y los partidos de ida se jugarán los días 7 y 8 de abril. Estos partidos podrìan encaminar las respectivas eliminatorias y, tomando en cuenta que los goles de visitante ya no son el criterio de desempate, se esperan juegos muy abiertos .

A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de acción de los partidos de ida de los cuartos de final.

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Partidos del martes 7 de abril en la Champions League

Todos los partidos de los cuartos de final de la Champions se jugarán en el mismo horario. La actividad comenzará el martes 7 de abril, con dos partidos. Aquí te dejamos los horarios en México para estos dos compromisos de la UEFA Champions League:

  • Real Madrid vs Bayern Múnich - martes 7 de abril - 13:00 horas - Estadio Santiago Bernabéu
  • Sporting Lisboa vs Arsenal - martes 7 de abril - 13:00 horas - Estadio José Alvalade

Horario para los partidos del miércoles 8 de abril en la Champions League

Para el miércoles 8 de abril, se disputarán los siguientes dos compromisos que cerrarán la actividad en los partidos de ida.

  • FC Barcelona vs Atlético de Madrid - miércoles 8 de abril - 13:00 horas - Estadio Spotify Camp Nou
  • PSG vs Liverpool - miércoles 8 de abril - 13:00 horas - Parc des Princes

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DB

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