Horarios para Ver la Champions League 2026 en México: Fechas y Partidos de los Cuartos de Final
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Esta semana se juegan los cuatro partidos de ida correspondientes a la ronda de Cuartos de Final de la UEFA Champions League
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La UEFA Champions League ya entró en su fase más emocionante, pues solamente quedan ocho equipos con vida en el torneo y serán ellos quienes disputen los Cuartos de Final. Los 8 mejores clubes del continente ya conocen a sus rivales para esta instancia y los partidos de ida se jugarán los días 7 y 8 de abril. Estos partidos podrìan encaminar las respectivas eliminatorias y, tomando en cuenta que los goles de visitante ya no son el criterio de desempate, se esperan juegos muy abiertos .
A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de acción de los partidos de ida de los cuartos de final.
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Partidos del martes 7 de abril en la Champions League
Todos los partidos de los cuartos de final de la Champions se jugarán en el mismo horario. La actividad comenzará el martes 7 de abril, con dos partidos. Aquí te dejamos los horarios en México para estos dos compromisos de la UEFA Champions League:
- Real Madrid vs Bayern Múnich - martes 7 de abril - 13:00 horas - Estadio Santiago Bernabéu
- Sporting Lisboa vs Arsenal - martes 7 de abril - 13:00 horas - Estadio José Alvalade
Horario para los partidos del miércoles 8 de abril en la Champions League
Para el miércoles 8 de abril, se disputarán los siguientes dos compromisos que cerrarán la actividad en los partidos de ida.
- FC Barcelona vs Atlético de Madrid - miércoles 8 de abril - 13:00 horas - Estadio Spotify Camp Nou
- PSG vs Liverpool - miércoles 8 de abril - 13:00 horas - Parc des Princes
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DB