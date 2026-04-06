Horarios para Ver la Champions League 2026 en México: Fechas y Partidos de los Cuartos de Final

La UEFA Champions League ya entró en su fase más emocionante, pues solamente quedan ocho equipos con vida en el torneo y serán ellos quienes disputen los Cuartos de Final. Los 8 mejores clubes del continente ya conocen a sus rivales para esta instancia y los partidos de ida se jugarán los días 7 y 8 de abril. Estos partidos podrìan encaminar las respectivas eliminatorias y, tomando en cuenta que los goles de visitante ya no son el criterio de desempate, se esperan juegos muy abiertos .

A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de acción de los partidos de ida de los cuartos de final.

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Partidos del martes 7 de abril en la Champions League

Todos los partidos de los cuartos de final de la Champions se jugarán en el mismo horario. La actividad comenzará el martes 7 de abril, con dos partidos. Aquí te dejamos los horarios en México para estos dos compromisos de la UEFA Champions League:

Real Madrid vs Bayern Múnich - martes 7 de abril - 13:00 horas - Estadio Santiago Bernabéu

Sporting Lisboa vs Arsenal - martes 7 de abril - 13:00 horas - Estadio José Alvalade

Horario para los partidos del miércoles 8 de abril en la Champions League

Para el miércoles 8 de abril, se disputarán los siguientes dos compromisos que cerrarán la actividad en los partidos de ida.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid - miércoles 8 de abril - 13:00 horas - Estadio Spotify Camp Nou

PSG vs Liverpool - miércoles 8 de abril - 13:00 horas - Parc des Princes

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DB