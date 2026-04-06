¿LAFC vs Cruz Azul Pasa Gratis por TV Abierta en México? Así Ves Transmisión En Vivo del Partido

Mañana inician las acciones de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, fase en la cual se enfrentarán LAFC vs Cruz Azul. Por ello, si no sabes qué canal pasa el partido de ida de la Concachampions 2026 en vivo, acá te decimos si va gratis por TV Abierta en México o si habrá transmisión online para que sepas dónde verlo.

Los equipos de la Liga MX siguen vivos en la Concacaf Champions Cup 2026 y en una nota previa ya te contamos qué clubes clasificaron a los Cuartos de Final y contra quién juega cada conjunto mexicano en busca del pase a las Semifinales.

¿A qué hora juega LAFC vs Cruz Azul?

El partido de ida de los Cuartos de Final de la Concahampions 2026 se jugará este martes 7 de abril a las 8 de la noche, horario del centro de México, y se disputará en la cancha del Banc of California Stadium en Los Ángeles.

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El LAFC logró acceder a esta instancia de la Concacaf Champions Cup 2026 luego imponerse al Alajuelense con marcador global de 2-3 en los Octavos de Final, mientras que en la primera fase de la competencia despacharon al Real España.

Por su parte, Cruz Azul eliminó a los Rayados de Monterrey en los Octavos de Final con marcador global de 4-3, mientras que en la primera ronda ganó por goleada al Vancouver FC. Así mantiene su búsqueda del bicampeonato en el torneo de clubes más importante de la zona.

¿Partido de LAFC vs Cruz Azul va gratis por TV en México?

El encuentro de ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf no tendrá transmisión en vivo gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por televisión de paga.

Sin embargo, TUDN sí pasará el partido de LAFC vs Cruz Azul en vivo de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, aunque solamente estará disponible para algunos espectadores.

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¿Dónde ver el LAFC vs Cruz Azul en vivo?

Este partido de ida de la Copa de Campeones la podrán ver aquellos aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA contará con transmisión en vivo. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para espectadores en territorio estadounidense.

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🖤💛 @LAFC recibe en la ida a 🚂 @CruzAzul



Este martes por TUDN y @VIX 📲https://t.co/s7RHsxwk3A pic.twitter.com/obaCjXPzZe — TUDN USA (@TUDNUSA) April 6, 2026

En caso de que te encuentres en México, no tienes nada de qué preocuparte, ya que en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del partido de LAFC vs Cruz Azul en vivo, para que consultes el marcador en directo y el resumen del juego de ida cuando gustes.

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