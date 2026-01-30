Djokovic llega a la Final del Australian Open 2026; ¿Cuántos Títulos de Grand Slam Tiene?

Está definida la gran final masculina del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada. Por un lado, Carlos Alcaraz se impuso al alemán Alexander Zverev. Sin embargo, quien se llevó los reflectores en las semifinales fue la leyenda viviente del tenis: Novak Djokovic. El serbio, a sus 38 años de edad, sigue demostrando su longevidad y acaba de derrotar a Jannik Sinner, el segundo tenista mejor rankeado en el mundo, en un partido que le demandó un enorme esfuerzo físico.

Djokovic venció en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) al italiano, avanzando a la gran final del Abierto de Australia. Esto representa no sólo la oportunidad de seguir ampliando su palmarés, sino que impone una nueva marca. 'Nole' se convierte, con su triunfo ante Sinner, en el jugador de mayor edad en la historia de la Open Era en alcanzar la final del Australian Open, teniendo tiene 38 años y 253 días.

¿Cuántos títulos de Grand Slam tiene Novak Djokovic?

Novak Djokovic es, actualmente, el jugador con más títulos de Grand Slam en la historia del tenis. En ese sentido, recordemos que los Grand Slams se refieren a los cuatro grandes torneos del tour ATP: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y U.S. Open.

El serbio, que durante una gran parte de su carrera compitió con dos de los más grandes tenistas de todos los tiempos en plenop apogeo, Roger Federer y Rafael Nadal, se ha consolidado como el tenista más ganador de la historia. Actualmente, 'Nole' cuenta con 24 trofeos de Grand Slam en sus vitrinas, divididos de la siguiente manera:

Australian Open (10)

Roland Garros (3)

Wimbledon (7)

U.S. Open (4)

El Abierto de Australia es precisamente el Grand Slam favorito de Djokovic, siendo el que más veces ha conquistado. Este próximo domingo deberá enfrentar al español Carlos Alcaraz en lo que se prevé como un partido muy complicado para ambos. Y es que pese a que Alcaraz es 16 años más joven que Djokovic, ha sufrido molestias físicas durante el Abierto de Australia y llegará a la final habiendo jugado un partido de casi cinco horas y media en las semifinales.

