¿Cuándo y Cómo Se Jugarán los Playoffs de la Champions League 2026? Fechas de los Partidos

Se realizó el sorteo de la Champions League 2026, con lo cuál quedaron definidos los partidos de los Playoffs, y acá en N+ te decimos cómo se jugarán y cuándo son los enfrentamientos para que los anotes en tu agenda deportiva y no te los pierdas.

Luego de una última jornada de fase regular en la que se decidieron los clasificados directos a los Octavos de Final y otros equipos se metieron de último momento al Play-off, este viernes se llevó a cabo el sorteo para definir la suerte de los que se colaron entre los lugares 9 y 24 de la tabla general.

¿Cómo se jugarán los Playoffs de Champions League 2026?

Los Playoffs de la Champions se juegan a dos partidos de eliminatoria directa, ida y vuelta, en la cual los equipos que clasificaron entre las posiciones 9 y 16, serán los que cierren como local en su casa. Así quedaron los partidos:

Benfica vs. Real Madrid

Bodo/Glimt vs. Inter

Mónaco vs. París Saint-Germain

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

Una vez que se realicen los Playoffs, los equipos clasificados volverán a probar su suerte en el sorteo para definir los partidos de los Octavos de Final de la Champions League 2026, así como los cruces en Cuartos de Final y Semifinales.

¿Cuándo se juegan los Playoffs de Champions League 2026?

Los partidos de ida de los Playoffs se jugarán el 17 y 18 de febrero y los juegos vuelta se disputarán los días 24 y 25 de febrero, por lo cual ya puedes ir apartando estas fechas para no perderte ningún duelo. Este es el calendario de la Champions League 2026:

Sorteo de Octavos, Cuartos y Semifinales: 27 de febrero de 2026

Octavos de final: 10-11 y 17-18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026

Es importante señalar que hasta el momento no se ha definido qué días se jugará cada partido de los Playoffs de Champions League, ni los horarios de los mismos pero se espera que en las próximas horas se definan fechas y horarios exactos.

