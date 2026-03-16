Concachampions 2026: Dónde Ver América vs Philadelphia Union Partido de Vuelta Octavos de Final

Se jugaron los partidos de ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup (Copa de Campeones, en español) y uno de los partidos más atractivos de cara a los partidos de vuelta, es el América vs Philadelphia Union. Si todavía no sabes a qué hora juega ni dónde ver el compromiso de las Águilas, acá te decimos si el duelo de Concachampions 2026 puede verse en vivo y gratis en México.

Las Águilas parecen haber recompuesto el rumbo en la Liga MX, donde actualmente marchan en el séptimo lugar de la tabla, apenas dentro de la zona de Liguilla. El cuadro azulcrema ha ganado sus últimos dos compromisos en el torneo local y ahora buscarán su pase a los cuartos de final del torneo de la CONCACAF, el cual otorga un boleto a la próxima edición del Mundial de Clubes.

Recordemos que el América sacó ventaja de 01 en el partido de ida ante Philadelphia y, teniendo en cuenta que en la Concachampions sí vale el gol de visitante, dieron un paso importante de cara al duelo de este miércoles 18 de marzo.

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¿A qué hora juega Philadelphia Union vs América hoy por la Concachampions 2026?

El juego de vuelta de los octavos de final entre el Club América y Philadelphia Union ya tiene horario definido. El partido se jugará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este martes 10 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿El partido América vs Philadelphia Union se puede ver gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver América vs Philadelphia Union, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

Pero no te preocupes, ya que en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego de vuelta por los octavos de final de la CONCACAF Concachampions 2026.

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DB