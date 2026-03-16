Horario Para Ver Partidos de Vuelta en los Octavos de Final de la Champions League en México

La UEFA Champions League ya entró en su fase más emocionante con el inicio de las eliminatorias directas, las cuales comenzaron con los octavos de final. Los 16 mejores equipos del continente seya jugaron los duelos de ida de esta instancia, los pasados 10 y 11 de marzo. Esos partidos nos dejaron resultados sorprendentes, algunos que parecen definitivos y llaves que están más abiertas que nunca.

A continuación, te presentamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un segundo de acción de los partidos de vuelta de los octavos de final.

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Horarios para México: ¿A qué hora ver los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Champions?

Para la afición mexicana, la jornada se dividirá en dos horarios. La actividad comenzará temprano el dia martes 17 de marzo, con un duelo en Lisboa y continuará con los platos fuertes de la tarde. Para el miércoles 18 de marzo, el primer partido se juega en Barcelona, para darle paso a los últimos tres compromisos de los juegos de vuelta.

Aquí te dejamos los horarios en México para estos partidos de los octavos de final de la UEFA Champions League:

Sporting Lisboa vs Bodø/Glimt - martes 17 de marzo - 11:45 am

Chelsea vs PSG - martes 17 de marzo - 2:00 pm

Manchester City vs Real Madrid - martes 17 de marzo - 2:00 pm

Arsenal vs Bayer Leverkusen - martes 17 de marzo - 2:00 pm

FC Barcelona vs Newcastle - miércoles 18 de marzo - 11:45 am

Tottenham vs Atlético de Madrid - miércoles 18 de marzo - 2:00 pm

Liverpool vs Galatasaray - miércoles 18 de marzo - 2:00 pm

Bayern Múnich vs Atalanta - miércoles 18 de marzo - 2:00 pm

¿Cómo terminaron los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League?

Estos fueron los resultados de los juegos de ida de los octavos de final de la Champions:

Bodø/Glimt 3-0 Sporting Lisboa

PSG 5-2 Chelsea

Real Madrid 3-0 Manchester City

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Newcastle 1-1 FC Barcelona

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

Galatasaray 1-0 Liverpool

Atalanta 1-6 Bayern Múnich

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DB